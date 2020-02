ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ Posted On February - 2 - 2020 ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ

ਜਲੰਧਰ, 1 ਫਰਵਰੀ

ਸਥਾਨਕ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੀਏਏ, ਐੱਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਪੀਆਰ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਸੀਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ’। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਵੀ ਦਿ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।

ਡਾ. ਗਰਗ ਨੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 2003 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਐੱਨਪੀਆਰ ਰਾਹੀਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ `ਚ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਾ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਧ ਪੁਆਰ, ਪ੍ਰੋ. ਹਰਜੀਤ ਬੱਲੀ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਮੀਤ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ’ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਬਟਾਲਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਵਣਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੱਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਉਕਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੀਏਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿਨੇਸ਼ ਸੱਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

Both comments and pings are currently closed.