ਨਹਿਰ ਤੇ ਸੂਏ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ Posted On February - 10 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਬੋਹਾ, 9 ਫਰਵਰੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਮਰੁੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਥੋਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲਗਪਗ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਨਹਿਰੀ ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਲੰਘਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਹਾ ਨਹਿਰ ਤੇ ਸੂਏ ਦੀ ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਏ ਜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਪਟੜੀ ਨੂੰ ਵਾਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਮਰੁੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾੜ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਨਹਿਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੇਲਦਾਰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬੇਲਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰੀ ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਮਰੁੰਮਤ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਨਹਿਰ ਤੇ ਸੂਏ ਦੀਆਂ ਪਟੜੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

Both comments and pings are currently closed.