ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ Posted On February - 28 - 2020 ਕਰਨ ਭੀਖੀ

ਭੀਖੀ, 27 ਫਰਵਰੀ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਹਿੱਤ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਦਰ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਭੀਖੀ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਖਾਲਸਾ ਗਰਲਜ਼ ਕਾਲਜ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਸਪੀਕਰ, ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਰਨਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਨੌਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੂ ਅਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

