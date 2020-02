ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ Posted On February - 17 - 2020 ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ, 16 ਫਰਵਰੀ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਕਾਂਸਲ, ਨਾਡਾ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘਾ ਦੇਵੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐਨਏਸੀ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 17 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨੀਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਐਨ ਏ ਸੀ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਾ ਵਰਤਣ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2006 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਥਾਂ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

