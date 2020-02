ਨਥਾਣਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ: ਬਦਬੂ, ਚਿੱਕੜ ਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ Posted On February - 15 - 2020 ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਗਰਗ

ਨਥਾਣਾ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਇਥੇ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਸਬਾ ਨਰਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਗਰ ਨਥਾਣਾ ਵਿਚਲੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੇੜਲੇ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇੜਲੇ ਦੋਵਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਛੱਪੜ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ। ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲੋ ਲੰਘਦੇ ਰਜਬਾਹੇ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੰਡ ਨਹੀਂ: ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਵਿੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਖਾਤਰ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ੰਡ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।

