ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਚਾਉਕੇ ਵਾਸੀ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ Posted On February - 11 - 2020 ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਚਾਉਕੇ, 10 ਫਰਵਰੀ

ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚਾਉਕੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਵਿਚ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੂਹ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁੱਸ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋੜਨ ਲਈ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿਚ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ’ਤੇ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ 2100 ਅਤੇ 1100 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੇ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ, ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ, ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਚਾਉਕੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਉ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਹਨ ਹੁਣ ਚਾਉਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਝੰਡਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ।

