ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਖਰੜ ਵੱਲੋਂ 60.60 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ Posted On February - 28 - 2020 ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਜੈਨ

ਖਰੜ, 27 ਫਰਵਰੀ

ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕੌਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੰਜੂ ਚੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 4 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਵੈਟ ਤੋਂ 11 ਕਰੋੜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ, ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਅਮਲੇ ’ਤੇ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ’ਤੇ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਭਵਨ ’ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਤੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਉਤੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਲੱਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਆਪਸੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਵੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਸਲਰ ਮਲਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਪੁਰਡੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੈਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਆ ਕਿ ਬਡਾਲਾ ਰੋਡ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕਿ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

