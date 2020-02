ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵਾਰਡ Posted On February - 20 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਬੁਢਲਾਡਾ, 19 ਫਰਵਰੀ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 6 ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗਲੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੀ, ਰਾਮਜੀਦਾਸ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਨਾਥਾ ਸਿੰੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਲਾਣਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗਲੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਭੀੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਗਲੀ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਆਤੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਰੰਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਸੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ।

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਾਰਡ 6 ਵਾਲੀ ਇਹ ਗਲੀ ਸਭ ਨੇ ਵਿਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਂਸਲਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾਣਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

