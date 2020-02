ਧਰਮ ਕੰਡੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ Posted On February - 1 - 2020 ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ

ਤਲਵਾੜਾ, 31 ਜਨਵਰੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਕਥਿਤ ਰੇਤ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਧਰਮ ਕੰਡੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਲਾਂਘਿਆਂ ’ਤੇ ਧਰਮ ਕੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਭਵਨਾਲ ਵਿਖੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਝੰਗ, ਜਮਾਲਪੁਰ,ਫ਼ਤਿਹਪੁਰ, ਪੁਰੋਚੱਕ, ਰਾਮ ਨਗਰ, ਕੋਠੇ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਣਨ ਰੋਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਹਾਜੀਪੁਰ ਤੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਹਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤਹਿਤ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕੰਡੇ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਕਥਿਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜੇ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਦੱਸਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਲ਼ਕਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਝੰਗ ਅਤੇ ਹਰਸੇ ਮਾਨਸਰ, ਬਲਾਕ ਹਾਜੀਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੰਦਵਾਲ ਤੇ ਬਲਾਕ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਖਨੌੜਾ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਰੇਤਾ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਓਵਰਲੋਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਧਰਮ ਕੰਡੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵਿਜ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਡਾ ਲਾਉਣ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕੰਡੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਲਾਂਘੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ।

ਅੱਜ ਭਵਨਾਲ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕੰਡੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਹਲ਼ਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਦੂ ਕੌਂਡਲ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਤੇ ਪਾਏ। ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕਮੱਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਧਰਮ ਕੰਡਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ੇਤਰ ’ਚ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

