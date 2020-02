ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ Posted On February - 11 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਤਰਨ ਤਾਰਨ, 10 ਫਰਵਰੀ

ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡਾਲੇਕੇ ਨੇੜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਲਈ ਡਾਢੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ| ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ| ਚਾਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ਼ ਅਧੀਨ ਹਨ| ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੜਕ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਮੋੜ ਤੋਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮਾਨੋਚਾਹਲ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸਪੀ (ਜਾਂਚ) ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

