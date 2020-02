ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ ਫਿਲਮ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ ਫਿਲਮ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ Posted On February - 12 - 2020 ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ

ਪਟਿਆਲਾ, 11 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ, ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਦੀਹਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸੁਹੇਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੈਨੇਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਤਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਤਰਾ ਅਤੇ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਡਾ. ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਆਈ.ਏ.ਐੱਚ. ਸੀ. ਦੀ 28ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਜ਼ ਵੀ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਕਲਾ ਰੂਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਜਮਾਤ ਕਮਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਸਮੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੂਕਸ ਜਿਹੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਮਦੀਹਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਤਹਾਸਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾ-ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਸਿਨੇਮਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਵਿਧਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥਾਵੇਂ ਉੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ’ਚ ਫਿਲਮ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ

Both comments and pings are currently closed.