ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀਏਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀਏਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ: ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
February - 26 - 2020
ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 25 ਫਰਵਰੀ

ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦੇ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰੋਸ ਧਰਨੇ ’ਚ ਗਿੱਲ ਰੋਡ, ਕੋਟ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਡਾ. ਸਿਰਾਜਦੀਨ ਬਾਲੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਜੀ ਨੂਰਦੀਨ, ਮੌਲਾਨਾ ਆਸਿਮ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਲਤਾਫ ਜੋਸਨ, ਮੁਹਮੰਦ ਸਲੀਮ, ਮੁਹਮੰਦ ਯਾਸੀਨ, ਹਾਫਿਜ਼ ਲੁਤਫੁਰ ਰਹਿਮਾਨ, ਮੁਹਮੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਏਏ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਨਾਇਬ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦੰਗਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਭਕਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕੋਣ ਕਰੇਗਾ।

