ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ ਬੇਰੰਗ ਮੁੜੇ Posted On February - 13 - 2020 ਕਰਨ ਭੀਖੀ

ਭੀਖੀ, 12 ਫਰਵਰੀ

ਕਸਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦੁੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੇਰੰਗ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਆਏ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗਿਆਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐੱਨਬੀ ਬੈਂਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਭੀਖੀ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਆਜ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਰਕਮ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੋੜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੀਰਾ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਘਕਾ, ਸੁਖਾ ਪੰਡਤ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੀਪਾ, ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡੇਭੰਨ, ਕੋਹਲੀ ਸਿੰਘ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ: ਕਾਮਰੇਡ ਸਮਾਓ

ਬਰੇਟਾ (ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ): ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੰ.148 ਨੂੰ ਐੱਸਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਮਰੇਡ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ ਅਤੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ, ਜਗਤਾਰ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਦੁੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਆਏ ਬੇਰੰਗ ਮੁੜੇ

Both comments and pings are currently closed.