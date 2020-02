ਦੁੱਧ ਚੁਆਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਲਾਕ ਬਦਲਿਆ Posted On February - 16 - 2020 ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਟੱਲੇਵਾਲ, 15 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਦੁੱਧ ਚੁਆਈ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸ਼ਹਿਣਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਣਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਪਸ਼ੂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਹਿਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਾਏਸਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਣਾ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਮੱਝ ਦਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਚੁਆਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਹਿਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਬਲਾਕ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਰਾਏਸਰ ਅਤੇ ਛਾਪਾ ’ਚ ਦੁੱਧ ਚੁਆਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਰਾਏਸਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਲਾਕ ਸ਼ਹਿਣਾ ’ਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੇ ਦਸਤਕਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਕਤ ਜੁਗਾੜ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗਲਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੀਨਾ ਟਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝੀ। ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਟਾਲਾ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾਂ ਵਤੀਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪ-ਹੁਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਤਾ ਵੈਟਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ.ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਏਸਰ ’ਚ ਮੱਝਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਣਾ ਬਲਾਕ ’ਚ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਟਰ ਬਰਨਾਲਾ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

