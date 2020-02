ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੋਰੀ Posted On February - 12 - 2020 ਬਲਵਿੰਦਰ ਰੈਤ

ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 11 ਫਰਵਰੀ

ਦੇਰ ਰਾਤ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਕਲਵਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਅੱਡਾ ਕਲਵਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਮੇਜਰ ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪੁੱਤਰ ਸਵਰਨਾ ਪਿੰਡ ਕਲਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 8 ਕੁ ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਬੱਲਬ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਲਾ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਾਮਾਨ ਖਿੱਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸਕੂਟੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਰ 8 ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਜਦਕਿ 115 ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸਕੂਟੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੁਕਾਨ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਜੈੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਔਜ਼ਾਰ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਗੱਡੀ ’ਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਪੁੀਸ ਚੌਕੀ ਕਲਵਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਏਐੱਸਆਈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ

