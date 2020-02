ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ’ਚ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ Posted On February - 15 - 2020 ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਾਲੀਆ ਵਾਸੀ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਤੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਨੋਚਾ ਵਾਸੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸੌਦਾ 48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜਿਤੇਸ਼ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਦਿੱਤਾ। 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਦੀ ਬਿਆਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜੀ।

ਮਾਲਵਾ

