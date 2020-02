ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ Posted On February - 5 - 2020 ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੱਗੂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 4 ਫਰਵਰੀ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਬਾਗ ਨੇੜੇ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕੀਆਂ ਪੁੱਕੀਆਂ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਗਮ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਜ਼ਿਬ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਰਿੰਟੂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

