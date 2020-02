ਦਸੂਹਾ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ Posted On February - 10 - 2020 ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਸੰਦਲ

ਦਸੂਹਾ, 9 ਫਰਵਰੀ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਸੂਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸੂਹਾ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰੰਭੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆ ਰਹੇ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਬੇਖੌਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਸੂਹਾ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਬੱਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ੈਫੇ ਅਤੇ ਬਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਬਰਤਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਜ਼ਾਰਾ ’ਚ ਮਹਿਜ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੱਲਾਂ ਚਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਡੀਐਮ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰੋ ਇਕੱਤਰ ਵੇਸਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਅਤੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਬਾਰੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕਰੈਪ ਸ਼ਰੈਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ: ਘੁੰਮਣ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ।

