ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ : ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ

ਅਦਬੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਸੀ, ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸਭ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਿੱਦ ਸਨ ਕਿ ਬੀਬਾ ਦਲੀਪ ਟਿਵਾਣਾ ਵੱਡੀ ਲੇਖਕ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਵੈਸੇ, ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਭੂਮੀਪਤੀ ਪਰਵਾਰ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਗੀ ਜੋ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਏਨਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਮਾਰੂਤੀ ਖ਼ਰੀਦਦੇ, ਟਿਵਾਣਾ ਉਦੋਂ ਕਾਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਦੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਣੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੇਖਕ। ‘‘ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਈ, ਵਰਨਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ’ਚ ਲਿਖਾਂਗੀ’’, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਉਦਾਸ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਲੱਗਪੱਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਂ-ਪੌਲ ਸਾਰਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ‘ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਵਿਚ ਚੋਖਾ ਦਮ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਅਥਾਹ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ: ‘‘ਮੈਂ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ।’’ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਮ.ਏ. ’ਚੋਂ ਫਸਟ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਰੰਭਕ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੰਮਤੀ ਤੇ ਦਲੇਰ ਔਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਰਤਾ ਘਟ ਗੰਭੀਰ ਟੋਨ ’ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ: ‘‘ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈਅ ਹੁੰਦੀ ਐ?’’

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਟਿਵਾਣਾ ਖਾਸੀ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਹੀ ਅਰਸੇ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਛਪਵਾ ਲਈਆਂ। ਕੋਈ ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਇਕ ਖਰੜਾ ਭਾਪਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ: ‘‘ਇਹ ਕੁੜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲਿਖਦੀ ਐ।’’ ਭਾਪੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝ ਲਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ‘ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਾਵਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਛਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਸਗਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ‘ਏਹੁ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਣਾ’ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਵਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਤਕ ਟਿਵਾਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।

ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖੇਤਰ ਖਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੁਲੱਖਣੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਸਨੁੱਖੀ ਕੁੜੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਵਲ ਪਰਤਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰਖਦਿਆਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਲਮ ਚੁਕਦੀ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਆਲੋਚਕ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ। ਤੌਖਲਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਈ ਹੌਂਸਲਾ-ਅਫ਼ਜ਼ਾਈ ਜਾਂ ਦਾਦ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਾ ਮੋੜ ਲਏ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੀ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਖੌਰੇ ਕਵਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਸੀ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਦੇਖਣ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਦੌਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਟਿਵਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਚੁਕ ਲੈਂਦਾ। ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੂਕ ਸੁੱਟ ਦੇਂਦਾ ਤੇ ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲੀਊ ਹੰਭੇ-ਹਾਰੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ; ਮਰਦ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ, ਮਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਂਦੇ ਤੇ ਹਵਾ ’ਚ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਲਾਂ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀ ’ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ।

ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ’ਚ ਜਿੰਨੀ ਪਦਾਰਥਕ ਬਹੁਲਤਾ ਸੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਕਲੇਸ਼। ਮਰਦ ਤਾਂ ਵਿਸਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਔਰਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬੇਤਾਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਮੂਡ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਮੀਰ ਘਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਦਾਦੀ ਇਕ ‘‘ਗਰੀਬਣੀ ਜਿਹੀ ਔਰਤ’’ ਸੀ। ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ। ਦਲੀਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲਗਦਾ। ‘ਨੰਗੇ ਪੈਰ’ ਤੇ ‘ਤੁਰਨਾ’ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮੈਟਾਫ਼ਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਅਸਤਿਤਵ ਦਾ ਬਦਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਟਾਫ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘‘ਤੁਰੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆਂ’’, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਰ ਦੇ ਪਹੇ ਨਿੱਕੇ ਹਨ। ਨਾ ਸਮੇਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਟੇਢੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ। ਟਿਵਾਣਾ ਦੀਆਂ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਅਣਪਛਾਤੇ ਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੋਮਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਦੋ ਨਾਵਲਾਂ, ‘ਹਸਤਾਖਰ’ ਤੇ ‘ਪੈੜਚਾਲ’, ਜੋ ਇਕੋ ਨਾਵਲ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ, ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਤਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੋਂ ਕੌਫ਼ੀ ਹਾਊਸ ਤਕ ਤੁਰਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਭੂਖੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪਾਤਰ ਇਕੋ ਵੱਡੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਅ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਭੂਖੰਡ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਚੇਤ ’ਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਖੁਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ‘ਨੰਗੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ’ ਤੋਂ ਲਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ’ਚ ਬੀਤ ਚੁਕੇ ਨੇ ਏਨੀ ਥਾਂ ਮੱਲ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉਥੇ ਟਿਕ ਸਕਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਹਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ‘ਮੈਂ’ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੇ ਛਿੱਜਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਧੁਰ-ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਵੱਟਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਰਿਲਨ ਮੋਨਰੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਲਵੀਆ ਪਲਾਥ।

ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਬਾਰੇ ਟਿਵਾਣਾ ਇਕ ਥਾਂ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਇਵੇਂ ਝਿੜਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਗਣ ਤਥਣ ਹੋਵੇ – ‘‘ਉਸ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤ ਦਾ… ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੀਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਗਈ?’’ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਨਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਕ ਦਿਨ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦੀਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਦੀ ਭੂਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ- ‘‘ਸ਼ੁਕਰ ਐ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ’ਤੇ ਨੀਂ ਗਈ ਕਾਲੀ ਕਲੋਟੀ ’ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਸਲ ਈ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਸੀ।’’ ਮਾਂ ਨੇ ਇਕ ਧੀ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ, ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਜੰਮ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਵਾਂ ਜੀਅ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿਚ ਮਾਤਮ ਛਾਅ ਜਾਂਦਾ। ਦਲੀਪ ਘਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ। ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਰੀ ਸਭਾ ’ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘‘ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਨਾਣ ’ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ।’’ ਦਾਦਾ ਪੋਤੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਦਾਦੀ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਸਹਿਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ।

ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ-ਹੋਇਆਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਜਾਨ ਦਾ ਰੋਗ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡੇ ’ਚ ਨੁਕਸ ਸੀ। ਕੁੜੀ ਉਨ੍ਹੀਂ ਪੈਰੀਂ ਪਰਤ ਆਈ, ਮੁੜ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ। ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿਵਾਏ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਸ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬਚਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਬਣ ਗਿਆ? ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੀ ਆਪ ਸਿਰਜਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਐਮ.ਏ. ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ।

ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨਾਲ ਅਥਾਹ ਮੋਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ’ਚ ਪੈਰ ਧਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪਰ-ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਤੋਂ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰ-ਹੋਂਦ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੀਚਰਾਂ ਕੀਚਰਾਂ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ।

ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਮੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਿੜਕੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘‘ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਯੁਗ ਵਿਚ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਬੇਹਤਰ ਸਨ।’’ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੁਗ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬੇਹਤਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੋਇੰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ; ਨਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਭੂਤ ਨਾਲ ਮੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਹ ਨਾਲ ਉਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਅਮੀਰੀ, ਅਤੇ ਭੂਮੀਪਤੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਚੇਤ ਦੀ ਇਸ ਪਕੜ ਨੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਰਬਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਆਸਤੀ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ‘ਲੰਘ ਗਏ ਦਰਿਆ’ ਨਾਵਲ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਨਾਵਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘‘ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਊਣ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ, ਇਕ ‘ਵੇ ਔਫ਼ ਲਾਈਫ਼’ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫੇਰ ਨਾਲ ਮਿਟ ਗਿਆ।’’ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਰਵਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਯੁਗ ਦਾ ਹੇਰਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਅਜੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੁਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁਗ ਦੇ ਰੂੁਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਕੂਲ ਸਾਧਣ ਦਾ ਕਸਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਸਬ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਲਾਇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ/ਲੇਖਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਫਾੜ ’ਚ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਉਥਾਲ ’ਚ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਗੇ, ਬਲਾਚੌਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਕੀਤੇ ਕੌਣ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ? ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਵੱਧ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਬੀਤੇ ਦੇ ਮੋਹਾਂ ’ਚ ਹੀ ਵਧੀ-ਫੁੱਲੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਹਜ ਆਮ ਕਰਕੇ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸੁਹਜ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮਾ ਅਤੇ ਬੁੱਲ੍ਹੇਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦਾ ਸੁਹਜ ਹੈ ਇਹ। ਕੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ?

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਏਥੇ ਕੱਟਤੀ ਪਟਿਆਲੇ।’’

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਮਲੇ ਦੀ ਵੇਲ ਥੋੜੇ ਈ ਆਂ, ਪਈ ਕਦੀ ਬਨੇਰੇ ’ਤੇ ਰੱਖਤੀ, ਕਦੇ ਬੈਠਕ ’ਚ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਰਤਾ ਵੱਧ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ- ‘‘ਇਕ ਵੇਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾ, ਛੱਡ ਪਟਿਆਲਾ। ਮੈਂ ਰਤਾ ਕਰੂਅਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਪੇ ਆਂ ਪਈ ਹੱਟੀ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੁੱਕੀ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਪਾ ਲਈ।’’

ਪਟਿਆਲਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀਹ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੀਆਂ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜੋ ਛਪ ਗਿਆ। ਉਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਛਪੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀਆਂ ਨਾਇਕਾਵਾਂ ਸਵੈ-ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨਿੱਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਟਿਵਾਣਾ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਲੇਖ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਟੋਨ ਤਿੱਖੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਤਾਰਾਂ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਪਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘‘ਕਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਣਾ।’’ ਤਦੇ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘‘ਆਉਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਵਾਂਗੀ।’’

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ‘ਲੰਘ ਗਏ ਦਰਿਆ’ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤੇ ਉਲ੍ਹਾਮੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਕ ਟ੍ਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ’ਚ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਮਿਲਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਕ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰਖਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਿਲਮੀ ਅਭਿਨੇਤਾ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਦੇ ਫੈਨ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਫੈਨਾਂ’ ਦੇ ਰਤਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਇਕ ਕੁੜੀ ਉਸ ਦੀ ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਉਸ ਉਤੇ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ।

ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ: ‘‘ਆ ਜਾਇਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਕੈਂਪਸ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁਨੀਆਂ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਐਤਵਾਰ ਵੀਰੇ ਕੋਲ ਅੰਬਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਬੱਸ।’’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਏਨਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਬੀਤਦਾ ਹੋਵੇਗਾ – ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਉਹੀ ਲੋਕ, ਇਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ। ਸ਼ਾਮ ਮਹਿਫ਼ਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਖੁੰਢ ’ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੀ ਬੰਦੇ। ਜੇ ਮਹਿਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਤਦ ਵੀ ਉਹੀ ਚਿਹਰੇ। ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਵਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਉਹੀ’ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ‘ਉਹੀ’ ਪਾਤਰ। ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾਵਲਾਂ ’ਚ ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਹੀ।

ਕੈਂਪਸ ’ਤੇ ਅਜੀਬ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਵੱਖਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਅਜੇ ‘ਗੁੱਡਵਿਲ’ ਬਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ। ਇਸ ਬੱਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਇਕ ਨਾਵਲਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੌਫ਼ੀ ਹਾਊਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖੁਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਫ਼ੀ ਹਾਊਸ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਨਾਵਲਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਾਤਰ ਇਥੇ ਕੌਫ਼ੀ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸੰਕਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਛਾਣੇ ਹੋਏ ਕੈਨਵਸ, ਪਛਾਣੇ ਹੋਏ ਰੰਗ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਚਨਾ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਫ਼ਿਕਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਗ਼ਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ‘ਲੰਘ ਗਏ ਦਰਿਆ’ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਸਿਨੋਪਸਿਸ’ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਤਾ ਕੁ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਰੁਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾਵਲ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯੁਗ ਸਾਡੇ ਨਾਵਲ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਦੇਂਦੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਇਕ ਫਿਕਰੇ ਦੇ ਪੈਰ੍ਹੇ। ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਛਪੀ ਸਪੇਸ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਸਪੇਸ ਵੱਧ। ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਸਪੇਸ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਨਾਵਲ ਦੀ ਬੁਣਤਰ ਤਾਂ ਭੜੋਲੀ ’ਤੇ ਰੱਖੀ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਗੈਰ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਾਣੀ ਜੋਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਨਾਵਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਭਈ ਇਕ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵੇਰਾਂ ਇਕ ਪੈਰ੍ਹੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੇਖਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਗਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਭੋਗੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਉੱਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ।

ਨਾਵਲਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਿਖਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਬਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਜੇ ਤਕ ਹੀਣਾ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਸ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਲਮ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਔਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਲਿਖਣ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜੁਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਦ ਲੇਖਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਮ ਉਸ ਦੇ ਹੋਣੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੁਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਲੇਖਕ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿੰਡਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸਤ੍ਰੀ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਹੀਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਰਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ।

ਟਿਵਾਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਲਟ ਫਿੱਗਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ, ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ, ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਆਈ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆ ਬੈਠ।’’ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ। ‘‘ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ, ਆਹ ਕੁਰਸੀ ਉਰੇ ਕਰ ਲੈ।’’ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਤੀਸਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ- ‘‘ਲੈ ਤੂੰ ਬੀ ਆ ਜਾ, ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਏਸ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਗਈ। ਨਿਰਉਚੇਚ।

ਨਿਰਉਚੇਚ ਵਜੂਦ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਮੋਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰੇ, ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਵਾਂਗ ਤਕੜੇ। ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਟਿਵਾਣਾ ਉਚੇਚੀ ਸੂਝ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ- ‘‘ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਬੌਧਿਕ ਹੋ।’’ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਨਾਵਲ ‘ਪੈੜਚਾਲ’ ’ਚ ਪਾਤਰ ਬੌਧਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਸ ਦੱਸਿਆ- ‘‘ਮੈਂ ਘਰ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਮਨਜੀਤ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਸਵੈ-ਪਛਾਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੇਖਕ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਪੁੱਛਦੈ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਐ।’’ ਇਕ ਵੇਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਡਾ. ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਮਾਚਵੇ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਇਕ ਰੂਸੀ ਲੇਖਕ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ- ‘‘ਯੇ ਹੈਂ ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ ਕੀ ਬਹਿਨ – ਜਿਨ ਕੋ ਅਭੀ ਅਭੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ…।’’ ਡਾਕਟਰ ਮਾਚਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟੋਨ ’ਚ ਕਿਹਾ- ‘‘ਮੈਂ ਉਸ ਕੀ ਬਹਿਨ ਨਹੀਂ, ਵੁਹ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਹੈ।’’ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਹੱਸ ਪਈ- ‘‘ਦਰਅਸਲ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ।’’

ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਪਿਐ। ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਲਰਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਲਰਜ਼ ਮਿਠਾਸ, ਅਪਣੱਤ, ਧਰਤੀ-ਮੋਹ ਤੇ ਨਿਰਉਚੇਚ ਵਜੂਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ, ਠਰ੍ਹੰਮਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਰਜ਼ ’ਚੋਂ ਲੋਕ-ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਨਗਰ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਟਿਵਾਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਮੁਖੌਟੇ ਉਤਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਉਸ ਨੇ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਕਿਹਾ- ‘‘ਮੇਰੀ ਇਕ ਫਰੈਂਡ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਏਂ- ਬੱਚਿਆਂ, ਵੱਡਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ। ਸਭ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ।’’

ਜੇ ਟਿਵਾਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲਾਂ ’ਚ।

