ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਦਖ਼ਲ

ਰਈਆ, 9 ਫਰਵਰੀ

ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਤਰਸਿੱਕਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਕ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ ਕਾਰਨ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ‘ਮਾਨ’ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਨਾਹਰ’ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਲਈ ‘ਅਰਜ਼ੀ’ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ‘ਹੰਸ’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਨਾਹਰ’ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ‘ਪਲਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਾ’ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

