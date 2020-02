ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਾਟਕ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਨਾਟਕ ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ Posted On February - 28 - 2020 ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਧੁਣ ਘਾਟੀ ਰੰਗਮੰਚ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਟਕ ‘ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ’ ਦਾ ਮੰਚਨ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

​ਬਾਕੀ ਇਤਿਹਾਸ-ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।

​40 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਣ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਤਾਨਾਥ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਜੋੜਾ ਸ਼ਾਰਦ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਇਕ ਲੇਖਕ ਵਸੰਤੀ, ਸੀਤਾਨਾਥ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਨਾਥ ਦਾ ਭੂਤ ਸ਼ਾਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੀਤਾਨਾਥ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਸੀਤਾਨਾਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਸ਼ਰਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੀਤਾਨਾਥ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਸ਼ਿਵਮ ਮਮਗਾਈ, ਅਨੁਜ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਮਈ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਰੰਜੀਤ ਗੁਰੁੰਗ, ਮੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਅਵਦੇਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਸੁਭਾਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਆਦਿ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ।

