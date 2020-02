ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਕਲਾਂ Posted On February - 7 - 2020 ਸੰਤੋਖ ਗਿੱਲ

ਗੁਰੂਸਰ ਸੁਧਾਰ, 6 ਫਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਿਲਣਯੋਗ ਨਕਲਾਂ ਲੈਣ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਤੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਕੀ ਇੱਟ ਕੱਢਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ 13 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੌਕਸੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ‘ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਂਚ’ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਜੋ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉਪ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਗੁਪਤਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਰਸੂਲਪੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੱਜਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜਿਆ ਤਾਂ 28 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ‘ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਂਚ’ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਨਕਲਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਕਲਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 28 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 28 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਐਸ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ‘ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਨਕਲਾਂ’ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ। ਮੁੜ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ‘ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਨਕਲਾਂ’ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਨਕਲਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ’ਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਅਧੀਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਸ਼ਵੀਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਪ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨ ਰਾਹੀਂ ‘ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ’ ਦੀਆਂ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਕਲਾਂ ਦਸਤੀ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।

