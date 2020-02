ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜੇਤੂ

ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜੇਤੂ Posted On February - 25 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਫਰਵਰੀ

ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਤਰ- ਕਾਲਜ ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਨੇ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ’ਚ ਜਪਨਮ ਸਿੰਘ (58 ਕਿੱਲੋ), ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ (63 ਕਿੱਲੋ), ਦੀਪ ਕੁਜਰ (68 ਕਿੱਲੋ), ਅਜੀਤ ਖਾਨਾਲ (87 ਕਿੱਲੋ) ਨੇ ਸੋਨ ਤਗ਼ਮੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ (80 ਕਿੱਲੋ) ਨੇ ਕਾਂਸੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੀਮ ’ਚ ਕੁਨਾਲ ਕੁਮਾਰ, ਅਜੀਤ ਅਤੇ ਦੀਪ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ’ਚ ਸਨੇਹਾ ਅਤੇ ਅਪਾਰਨਾ (67 ਕਿੱਲੋ), ਕਸ਼ਿਸ਼ ਮਲਿਕ (57 ਕਿੱਲੋ) ਨੇ ਸੋਨੇ, ਦਿਵਿਆ (53 ਕਿੱਲੋ) ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਲਪਾ ਥਾਪਾ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਗ਼ਮਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੀਮ ਪਟਿਆਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਅੰਤਰ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾ. ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਚਨਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕੋਚ ਰਵੀ, ਸਾਹਿਲ ਬੇਦੀ ਤੇ ਪੂਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ Comments Off on ਤਾਇਕਵਾਂਡੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਜੇਤੂ

Both comments and pings are currently closed.