ਡੱਫਰ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ: ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਯੂਐੱਸਏ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ Posted On February - 11 - 2020 ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 10 ਫਰਵਰੀ

ਗੜ੍ਹਦੀਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੱਫਰ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ 9ਵਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਯੂਐੱਸਏ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੱਵਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ 60 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਾਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਫਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਜਾਜਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ 80 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹਰਖੋਵਾਲ (ਝਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ) ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ 21,000 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਇਨਾਮ ਤੇ ਟਰਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ ਸੰਤ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹਰਖੋਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ 15,000 ਰੁਪਏ ਨਗਦ ਤੇ ਟਰਾਫੀ ਭੇਟ ਕਰ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਰਾਇਲ ਕਿੰਗ ਯੂਐਸਏ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰਹੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਟਰਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਉੱਪ ਜੇਤੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੈਂਡ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜੱਗੂ ਸੈਦੋਪੁਰੀਆ ਅਤੇ ਗੱਗੀ ਖੀਰਾਂਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸਨਿਆਰਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕਲਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਠ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਅਤੇ ਜਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਗਿਆ।

ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਡੱਫਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਵਿਚ ਕੁਮੈਟੇਂਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਬੁੱਢੀਪਿੰਡ, ਹਰਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੋਪੀ ਰੰਗੀਲਾ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਜਲਾਲ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਵਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

