ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ Posted On February - 4 - 2020 ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਐੱਸਏਐੱਸ ਨਗਰ(ਮੁਹਾਲੀ), 3 ਫਰਵਰੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ ਅੱਠ ਦੇ ਡੰਪਿਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉਠਦੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹਨ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਡੰਪਿਗ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੂੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਪਰ ਲੱਦੇ ਕੂੜੇ ਉਪਰ ਤਿਰਪਾਲ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੂੜਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਖਿਲਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੂੜੇ ਉੱਪਰ ਆਵਾਰਾ ਡੰਗਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਖਿਲਰਿਆ ਕੂੜਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਦਬੂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਵਰਕਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡੰਪਿਗ ਗਰਾਊਂਡ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਈ ਨਾ ਆਰੰਭੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

