ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੱਜ ਬਣੀ

ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੀ ਧੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੀਸੀਐੱਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਧੀ ਜੱਜ ਬਣੀ ਹੈ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਐੱਲਐੱਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ| 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣਨ ’ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਪਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੁਗਨੂੰ, ਗੁਰਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ|

