ਡੀਜੇ ’ਤੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਗਾਣੇ ਲਈ ‘ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ’; ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ Posted On February - 18 - 2020 ਭੁਪਿੰਦਰ ਪੰਨੀਵਾਲੀਆ

ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ, 17 ਫਰਵਰੀ

ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਦਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਡੀਜੇ ‘ਤੇ ਗਾਣਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਗੁਦਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਡੀਜੇ ‘ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਡੀਜੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗਾਣਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਖਰਾਜ ਅਤੇ ਗੱਗੂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਰਾਜ ਅਤੇ ਗੱਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਛਰ੍ਹੇ ਲੱਗੇ। ਸੁਖਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੀ ਛਰ੍ਹੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਥਾਣਾ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

