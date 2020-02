ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ Posted On February - 1 - 2020 ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਜਨਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀਸੀਸੀਟੀਯੂ) ਅਤੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਨੇ ਅੱਜ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਲਜ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ 28 ਅਤੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਯੂਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ, ਡਾ ਮੁਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਏਐਸ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜੀ ਐਸ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਐਸ ਅਧੀਨ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਾ.ਬੀ.ਬੀ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਪ, ਡਾ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ. ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਡਾ. ਰਜਨੀ ਖੰਨਾ, ਡਾ. ਡੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਅਨੀਤਾ ਮਹਾਜਨ, ਪ੍ਰੋ: ਆਸ਼ੂ ਵਿਜ, ਪ੍ਰੋ: ਜੀ ਐਸ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰੋ: ਰਾਜੇਸ਼ ਮਿੱਟੂ, ਪ੍ਰੋ: ਮਦਨ ਮੋਹਨ, ਪ੍ਰੋ: ਸੰਜੀਵ ਦੱਤਾ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ

