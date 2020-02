ਡਾ. ਰੰਧਾਵਾ ਕਲਾ ਉਤਸਵ: ਨਕਲਾਂ ਤੇ ਝੂਮਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

ਡਾ. ਰੰਧਾਵਾ ਕਲਾ ਉਤਸਵ: ਨਕਲਾਂ ਤੇ ਝੂਮਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ Posted On February - 6 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾ. ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਕਲਾ ਉਤਸਵ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਭੰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਘੇ ਝੂਮਰ ਪੋਖਰ ਸਿੰਘ ਸਵਰਗੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਕਮਲਦੀਪ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਨਾਚ ‘ਝੂਮਰ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ, ਡਾ. ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ, ਐਲ.ਆਰ. ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਕੇ. ਅਗਰਵਾਲ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐੱਲ.ਆਰ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਦਿਆਲ ਥੂਹੀ, ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਖੀਵਾ ਤੇ ਨਿੰਦਰ ਘੁਗਿਆਣਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਰਿਸ ਨੇ ਕੱਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਫ਼ੀ ਕਲਾਮ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਚਨਾ ‘ਸੱਚਾ ਸ਼ਖਸ਼’ ਦਾ ਗਾਇਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰਦੇਵ ਚੌਹਾਨ): ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧੁੰਦਲੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸਵਰਣ ਸਿੰਘ, ਹਰਦਿਆਲ ਥੂਹੀ, ਦੀਵਾਨ ਮਾਨਾ, ਲਛਮਣ ਪਵਾਰ, ਦੀਪਕ ਚਨਾਰਥਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਤਰਸੇਮ ਕਲਹਿਰੀ, ਨਿੰਦਰ ਘੁਗਿਆਣਵੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰੰਘ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਮਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਾਰਣ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ‘ਸੁਰਾਂ’ ਦੇ ਗਲਤ ਉਚਾਰਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਉਚਾਰਣ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

