ਡਾ. ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ Posted On February - 29 - 2020

ਰੂਪਨਗਰ, 28 ਫਰਵਰੀ

ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀਜੀਐੱਸਟੀਪੀ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈ਼ਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਤੇ 16 ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਕੋਟਲਾ, ਟੱਪਰੀਆਂ, ਭਿਓਰਾ, ਰੈਲੋਂ, ਰਸੂਲਪੁਰ, ਪਪਰਾਲਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ, ਜਗਜੀਤ ਨਗਰ, ਗੁਰੂ ਨਗਰ ਅਤੇ 132 ਕੇਵੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 100 ਫੀਸਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਵੇ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਮਿਤ ਕੇਹਰ, ਕਮਲ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪਪਰਾਲਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੋਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਪਰਾਲਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੱਕੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਕੋਂ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੰਬੜ, ਸ਼ਕਤੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਚਿਨ ਸੂਦ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹੈ: ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੂੰਹੋਂ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

