ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ Posted On February - 5 - 2020 ਜੇ ਬੀ ਸੇਖੋਂ

ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, 4 ਫਰਵਰੀ

ਇਥੇ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕਿਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ’ਤੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭਾਅ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੂਬ ਹੱਥ ਰੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਲਪੁਰ, ਸੈਲਾ ਖੁਰਦ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਲੱਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਬੋਤਲ ਪਿੱਛੇ 70 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਂਚਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵਿੱਚ ਬੀਅਰ ਦੀ ਇਕ ਬੋਤਲ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਾ ਲੇਬਲ 142 ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਬੀਅਰ ਦੀ ਇਹੀ ਬੋਤਲ 180 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਸੂਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਅਧਿਕਾਰੀ

ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਸੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ

Both comments and pings are currently closed.