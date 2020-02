ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ: ‘ਸਿਗਨਲ ਫ਼ਰੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ’ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ: ‘ਸਿਗਨਲ ਫ਼ਰੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ’ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ Posted On February - 7 - 2020 ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ

ਇਥੋਂ ਦੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਖੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਫਿਲਹਾਲ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 7 ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਤਰੁਣ ਮਾਥੂਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਸਟੂਪ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ ’ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਰੁਣ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਰੁਣ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ‘ਸਿਗਨਲ ਫ਼ਰੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ’ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਟੂਪ ਨੇ ‘ਸਿਗਨਲ ਫ਼ਰੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ’ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ’ਚ ਮੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਤਿੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋੜ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸੱਕਿਆ। ਤਰੁਣ ਮਾਥੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਸਿਗਨਲ ਫ਼ਰੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ’ ਮਾਡਲ ’ਚ ਚੌਰਾਹੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਚੌਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਟੂਪ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੌਰਾਹੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਕ: ‘ਸਿਗਨਲ ਫ਼ਰੀ ਇੰਟਰਚੇਂਜ’ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ

Both comments and pings are currently closed.