ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ

ਧਨੌਲਾ, 17 ਫਰਵਰੀ

ਸੰਗਰੂਰ-ਬਰਨਾਲਾ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਭੂਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਡਬਰ, ਭੂਰੇ ਅਤੇ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਨੀ ਹਰੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜੀਤ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

