ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ Posted On February - 15 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਸਖ਼ਤੀ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 92000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਫੀਸ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੈੱਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਕਰਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ। -ਪੀਟੀਆਈ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤੀ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਮੰਦਰ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਸੀ। ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ (ਵਿੱਤ) ਪੀ.ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਉਹ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਵਿੱਤ ਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ-1 ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 23 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। -ਪੀਟੀਆਈ ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ’

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਚਿਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਹੱਦ ਖਫ਼ਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।’ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੀਠ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੇਅ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੈਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

