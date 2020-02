ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਲਈ 2400 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਡੀਆਰਐਮ Posted On February - 28 - 2020 ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 27 ਫਰਵਰੀ

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 2400 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਡੀਆਰਐਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਥੇ 40 ਟੈਕਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਇਥੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸੀਆਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਤਕ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

