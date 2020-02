ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ Posted On February - 26 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਫਰਵਰੀ

ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਰਕਰ (ਮੇਲ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬੂ ਨਹੀਂ ਗੱਡਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਾਂਦਰੀ ਬਾਗ਼ ਨੇੜੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਟੈਂਟ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣ ਆਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਠ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਦਿਨ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ੁਦ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊ ਮੋਤੀ ਬਾਗ਼ ਪੈਲੇਸ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ।

ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਗਰਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਮਾਨਸਾ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜ ਸੰਗਤੀਵਾਲਾ, ਮੱਖਣ ਰੱਲਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਥੂਹੀ, ਪਲਵਿੰਦਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕ ਬਠਿੰਡਾ, ਰਾਜਾ ਢੱਡੇ ਤੇ ਪੱਪੂ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

