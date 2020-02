ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ

ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ Posted On February - 6 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 5 ਫਰਵਰੀ

ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੀ ਕੈਲੇਫੋਰਨੀਆ (ਯੂਐੱਸਏ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੁਪਾਣਾ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉੜਾਂਗ ਜਿਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਹਾਦਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੌਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਅਧਰੰਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੂੜਾ ਗੁੱਜਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸੋਮਾਵਤੀ ਜੋ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਵਾਸੀ ਮੈਲਬੌਰਨ (ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ) ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

