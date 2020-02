ਟਰੱਕ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ Posted On February - 15 - 2020 ਦਵਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਬੇਦੀ

ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੇ ਇਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ।

ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਕੋਟਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਜੁੜਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਕਾਰ ਨੰਬਰ ਡੀਐੱਲ 3 ਸੀ-ਬੀਐੱਮ 8027 ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਕੋਟਭਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਸਕੂਲ ਨੇੜੇ ਪਿੱਛਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ ਪੀਬੀ 30 ਆਰ-4430 ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ 50 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਘੜੀਸਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਪਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 4 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦਿਆਂ ਹੀ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਥਾਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਏਐੱਸਆਈ ਵੇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਟਰੱਕ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਟੱਕਰ

Both comments and pings are currently closed.