ਟਰੰਪ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਰਾਰ Posted On February - 21 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਫਰਵਰੀ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਣਜ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ‘ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਹਾਰ’ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਰਣਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ-ਟਰੰਪ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਐੱਚ1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲਾ: ਪਾਕਿ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਆਸ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ‘ਕੁਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ’ ਪੁੱਟਣਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਆਇਸ਼ਾ ਫ਼ਾਰੂਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਠੋਸ ਵਿਹਾਰਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਗੇ।’ -ਪੀਟੀਆਈ

