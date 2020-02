ਜੈਤੋ ਮੋਰਚਾ: ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ Posted On February - 10 - 2020 ਜਗਤਾਰ ਅਣਜਾਣ

ਮੌੜ ਮੰਡੀ, 9 ਫਰਵਰੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੌੜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਧਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਮਾਈਸਰ ਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਬੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੌੜ ਖੁਰਦ, ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਕੁੱਬੇ, ਕੋਟਲੀ ਕਮਾਲੂ, ਸਵੈਚ, ਸੰਦੋਹਾ, ਬੁਰਜ਼ ਮਾਨਸਾ, ਯਾਤਰੀ, ਜੋਧਪੁਰ ਪਾਖਰ, ਬੁਰਜ ਸੇਮਾ, ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ, ਚਨਾਰਥਲ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਝੁੱਠੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਬਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋੜ ਕਲਾਂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕੇਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਇਕ ਬਾਰ ਫਿਰ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੈਤੋ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਗੱਡਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਦੋਹਾ, ਬਿੱਲੂ ਸਿੰਘ ਯਾਤਰੀ, ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ, ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਬੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੋੜ ਖ਼ੁਰਦ ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ ਜੰਟਾ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕੁੱਤੀਵਾਲ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਬਖਤੌਰ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

