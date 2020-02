ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ: ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ Posted On February - 5 - 2020 ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਸੰਗੀਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਟਰੱਸਟ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 9 ਰੋਜ਼ਾ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ ਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਇਕ ਦਿਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ’ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਦਮਸ੍ਰੀ ਡਾ. ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਿਰਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਰੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵੀ, ਕਹਾਣਕਾਰੀ, ਲੇਖਕ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਚੰਗੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੇਤਨਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਦਾ ਦੌਰ ਡਾ. ਗੁਰਪਾਲ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਐਨਬੀਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਧੀਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀਆਂ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਦੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਘੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੰਦਰ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਸਬੀਰ ਭੁੱਲਰ, ਕਸ਼ਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਗਿੱਲ ਤੇ ਨਿੰਦਰ ਘੁਗਿਆਣਵੀ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਚੰਗੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸੁਝਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ, ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਗੋਇਲ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਯੋਗਰਾਜ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

