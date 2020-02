ਜੀਤਸਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੱਟ’ ਚਲਾਵੇਗਾ ਕਾਠ ਪਰਿਵਾਰ Posted On February - 10 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਬੁਢਲਾਡਾ, 9 ਫਰਵਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜੀਤਸਰ (ਬੱਛੋਆਣਾ) ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਸਦਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੱਟ’ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਢਲਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਕਾਠ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਡਾ. ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਕਾਠ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ ਲਈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਕਾਠ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਬਿਮਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈਨਸਲ, ਪੈਨ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੱਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੱਟ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਾਪੀਆਂ, ਪੈਨਸਲ, ਪੈਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਲੈਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਵੱਟਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

