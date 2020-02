ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਹ ਮਿਲਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਓਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲਾ Posted On February - 13 - 2020 ਸੀ. ਮਾਰਕੰਡਾ

ਤਪਾ ਮੰਡੀ, 12 ਫਰਵਰੀ

ਤਪਾ ਨੂੰ ਹਾਈ ਵੇਅ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾਮਦੇਵ ਰੋਡ, ਜੋ ਖ਼ਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਆਖਰ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਆਸ਼ੂ ਭੂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕ ਸਵਾ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਢਿੱਲਵਾਂ ਫ਼ਾਟਕ ਤੋਂ ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ੂ ਭੂਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ, ਜੋ ਨਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲਾ ਉਸੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌਕੜੀਆਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੌਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ੂ ਬੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫ਼ਰੋਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

