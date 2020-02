ਜਾਮੀਆ : ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਡੀ Posted On February - 18 - 2020 ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਜਾਮੀਆ ਦੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਤੋੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਦਸਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾਮੀਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਮੀਆ ਦੀ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸੀਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਡੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ।

ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਤੱਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਿਸਟਲ ਵਿਚੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਿਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 44 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ 6.08 ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਮੀਆ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ; ਪੁਲੀਸ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੇ; ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵਿਉਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

