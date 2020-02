ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ

ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ Posted On February - 3 - 2020 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ

ਤਪਾ ਮੰਡੀ, 2 ਫਰਵਰੀ

ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਸਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਵਾਰਸ ਘੁੰਮਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਲੈਤੀ ਗਊਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਢੱਠੇ ਅਤੇ ਵੱਛੇ-ਵੱਛੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ’ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਹੱਡਾਰੋੜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹੱਡਾਰੋੜੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਹਿਸਾਬਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾਗ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਏ।

