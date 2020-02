ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਗਵਾਈ Posted On February - 27 - 2020 ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 52 ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਮਿਲੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਕਾਸ਼ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਿੰਕੂ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲਰ ਏਜੰਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਣ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ-ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਟਰੈਵਲਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਰੈਵਲਰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲਰ ਏਜੰਟ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟਰੈਵਲਰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੈਵਲਰ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੂਹਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ 21.80 ਲੱਖ ਦੀ ਠੱਗੀ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ): ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਪਾਊਜ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ 21 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਖਵੀਰ ਕੌਰ ਵਾਸੀਆਨ ਪਿੰਡ ਸੰਧੂ ਕਲਾਂ, ਮਾਲਕ ਸਮਾਇਲ ਟਰਿੱਪ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਰਿਆੜਵਾਲਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਗਹਿਰੀ ਭਾਗੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਮਾਇਲ ਟਰਿੱਪ ਟਰੈਵਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2017 ’ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾ ਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬੇਸ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਾਊਜ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਵਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ 21 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਗਵਾਈ

Both comments and pings are currently closed.