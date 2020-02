ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਹਲਾਕ Posted On February - 21 - 2020 ਹਨਾਓ, 20 ਫਰਵਰੀ

ਫਰੈਂਕਫਰਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 43 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜਰਮਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੋ ਥਾਈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਨਾਓ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲੀਸ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਮਲਾਵਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਮਲਾਵਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤੁਰਕੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚਾਂਸਲਰ ਏਂਜਲਾ ਮਰਕਲ ਨੇ ਜਰਮਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਹੇ ਨਫ਼ਰਤ ਅਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ‘ਜ਼ਹਿਰ’ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਏਪੀ

ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼

