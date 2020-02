‘ਛਪਾਕ’ ਦਰਦ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਤੇ ਰੋਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ Posted On February - 5 - 2020 ਮੁੰਬਈ, 4 ਫਰਵਰੀ

ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ‘ਛਪਾਕ’ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਤਿਕਾ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿੱਠੀ ਜਿੱਤ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਤਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਨ ਤੇ ਰੋਸ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾ ਮੇਘਨਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਹਿ ਲੇਖਿਕਾ ਹੈ। ਅਤਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਛਪਾਕ’ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। 38 ਸਾਲਾ ਲੇਖਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਜੰਮੀ-ਪਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੌਖ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ। ਕਹਾਣੀ ’ਚ ਝਲਕਿਆ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਅਤਿਕਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਿੰਗ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

ਕਾਰੋਬਾਰ

