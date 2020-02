ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ Posted On February - 15 - 2020 ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਾਲ ਜੈਨ

ਖਰੜ, 14 ਫਰਵਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਘੜੂੰਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ 8ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਅਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ-2020 ਵਿੱਚ 826 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਅਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਲੜਕਿਆਂ ’ਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਤਿਕ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐੱਡ ਦੀ ਖਿਡਾਰਨ ਸੁਹਾਨੀ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਥਲੀਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਵਰਤਿਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ 100, 200, 100 ਮੀਟਰ ਹਰਡਲ, 4X400 ਮੀਟਰ ਰਿਲੇਅ, ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਅਤੇ ਤੀਹਰੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਸੋਨੇ, 2 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 1 ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸੁਹਾਨੀ ਨੇ 100, 200, 800, 100 ਮੀਟਰ ਹਰਡਲ ’ਚ 1 ਗੋਲਡ, 2 ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ 1 ਕਾਂਸੀ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਅਥਲੈਟਿਕ ਮੀਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਆਰਐਸ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ 800 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ’ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਅਵੀਨਾਸ਼ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਸੋਨ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। 3000 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ’ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਗੋਲਡ, ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹਰਸ਼ੂ ਅਨੰਦ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। 110 ਮੀਟਰ ਹਰਡਲ ’ਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਦੇ ਵਰਟਿਕ ਨੇ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਦੇ ਕਰਨ ਯੁਵਰਾਜ ਨੇ ਸਿਲਵਰ, ਸ਼ਾਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲਡ, ਬੀਏ ਦੇ ਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋਅ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਲੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਸੀ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸੌਰਵ ਨੇ ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਬੀਆਈਐਮਆਈ ਦੇ ਵਰਤਿਕ ਚੌਧਰੀ, ਬੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਸੌਰਵ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐੱਡ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਤੀਹਰੀ ਛਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਟਿਕ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐੱਡ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਗੋਲਡ ਅਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। 100 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ’ਚ ਬੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਸੌਰਵ ਅਤੇ ਵਰਤਿਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਦਕਿ 200 ਮੀਟਰ ਦੌੜ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਸੌਰਵ ਅਤੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕਰਨ ਨੇ ਗੋਲਡ ਤੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। 4X400 ਮੀਟਰ ਰਿਲੇਅ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਧਰੀ, ਵਰਤਿਕ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰਸ਼ਿਤ, ਕਵਿਤ, ਮਾਨਵ ਅਤੇ ਕਰਨ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਉਚੀ ਛਾਲ ’ਚ ਮੈਕਨੀਕਲ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਰਤਿਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਗੋਲਡ, ਜਦਕਿ ਬੀਪੀਐੱਡ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।

