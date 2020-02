ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ Posted On February - 7 - 2020 ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਫਰਵਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 6 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ 359 ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2015 ਤੋਂ 31 ਮਈ 2019 ਤੱਕ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤਾਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ 217 ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਤੇ ਬਣਦਾ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਟੈਕਸ ਚੁਕਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸੈਕਟਰ-16 ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ, ਨਿਊ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਈ-ਸੰਪਰਕ ਸੈਂਟਰ, ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ, ਸੈਕਟਰ 25 ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਰੇਂਜ, ਪੁਲੀਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਸੈਕਟਰ-17 ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

